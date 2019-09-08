صناعة الأمل.. "الدستور" فى ملعب أول فريق كرة قدم لقصار القامة

أطوالهم لا تتخطى الـ١٤٠ سنتيمترًا، لكن أحلامهم تعانق السماء، يتناقلون الكرة بأقدام قصيرة لكنها تنعم بالمهارة والدقة، هم شباب خرجوا من عزلتهم التى عاشوا بها لسنوات، خوفًا من التعرض للتنمر، أو من نظرة قاسية من أفراد المجتمع، وتقدموا بشجاعة ليبهروا الجميع بمهارتهم وقوتهم حتى شكلوا فريقًا خاصًا بهم. الفريق الذى بدأ بخمسة لاعبين فقط منذ أشهر قليلة، صار الآن متكاملًا به العديد من المواهب فى جميع مراكز الملعب، وبعد مشاركات فى بعض المباريات الودية يطمح الآن فى المشاركة ببطولة كوبا أمريكا لقصار القامة التى ستقام العام المقبل. «الدستور» زارت ملعب أول فريق كرة قدم لقصار القامة فى مصر، وقضت مع اللاعبين فترة التدريبات وتعرفت على حكاياتهم.



المؤسس والمدرب على شعبان: ارتفاع المرمى 175 سنتيمترًا.. والانتظام فى التدريبات شرط القبول





البداية كانت مع على شعبان، صاحب الـ٤٦ عامًا، مؤسس ومدرب الفريق، الذى يقول إنه عايش ما يعانى منه قصار القامة فى مصر، لأن أحد أقاربه قصير القامة ويتعرض للتنمر بشكل مستمر، ما فرض عليه حالة من العزلة والخوف من مواجهة المجتمع.

ويضيف «شعبان»: «لم أكتف بالتعاطف مع هذه الفئة، بل قررت أن أكون مسئولًا عن تغيير الصورة النمطية عن قصار القامة فى مصر عن طريق الرياضة»، موضحًا: «بدأت فى جمع المعلومات عن ملف قصار القامة فى مصر، والتواصل معهم فى كل مكان على مستوى الجمهورية، ونجحت بالفعل فى الوصول إلى عدد كبير منهم».

يقول: «مع بداية التواصل معهم شعرت بأن هذه الفئة تعانى فى صمت، ويشعرون بأنهم عبء على المجتمع، لذا حرصت على أن أوضح لهم أنهم شريحة مهمة جدًا فى الدولة، وأننى سأساعدهم فى توفير مناخ مناسب لتحقيق أحلامهم»، مشيرًا إلى أن الرياضة كانت السبيل الأمثل لدمج قصار القامة فى المجتمع بصورة سلسة.

كيف حاول فعل ذلك؟

يجيب: «فى البداية أسست جمعية (نجوم الخير) لتبنى مواهب قصار القامة على مستوى الجمهورية، ومنها خرج أول فريق سباحة لقصار القامة، قبل أن أبدأ فى تحقيق حلمى بتدشين أول فريق كرة قدم لقصار القامة».

ويواصل: «بعد بحث استمر لمدة طويلة تمكنت فى ٢٠١٨ من جمع ٥ لاعبين من قصار القامة موهوبين فى كرة القدم، ثم انتشرت الفكرة وأصبح لدينا ٢١ لاعبًا فى مختلف المراكز فى الملعب، تتراوح أعمارهم بين ١٤ و٣٠ عامًا».

وعن شروط الانضمام للفريق، يقول: «اشترطت أن يكون أقصى طول للاعب ١٤٠ سنتيمترًا، وأن ينتظم فى التدريبات الجماعية»، مشددًا على أن رحلته لتكوين الفريق لم تكن سهلة، إذ كان عليه إقناع الأعضاء بكسر حالة العزلة التى اعتادوا عليها، والاندماج فى لعبة رياضية لتحقيق أحلامهم، فضلًا عن اهتمامه بوضع كل لاعب فى المركز المناسب له.

ويوضح: «اختيار مركز لعب مناسب لكل لاعب، كان أمرًا ضروريًا فكرت فيه خلال التدريب الأول، فمنهم من أظهر صلابة تساعده على أن يكون مدافعًا جيدًا، ومنهم من أظهرت مهاراته قدرته على أن يكون مهاجمًا أو صانع ألعاب، ومنهم من اختار أن يكون حارس مرمى».

ولا يزال «شعبان» يبحث فى كل مكان ليصل إلى أكبر عدد ممكن من اللاعبين الموهوبين من قصار القامة فيقول: «البحث عن لاعب قصير القامة ليس أمرًا سهلًا، لأن هذه الفئة تخشى التنمر، ولكننى سأعمل جاهدًا لأمهد الطريق للأجيال القادمة منهم».

ويوضح: «سيكون من السهل على الأجيال القادمة من قصار القامة ممارسة الرياضة والاندماج فى المجتمع، بعد أن مهدت لهم السبيل، فهناك ٧٠ ألف مواطن قصير القامة حسب آخر إحصائيات ٢٠١٦».

ويذكر أن «قوانين لعبة كرة القدم العادية لا تناسب نجومنا، لذا نوفر كرة قدم بحجم أصغر قليلًا من الحجم المعتاد، ويكون ارتفاع المرمى ١٧٥ سنتيمترًا، وعرضه متران».

وعن أحلامه يقول إنه يتمنى إشهار اللعبة رسميًا فى مصر، حتى يتمكن الفريق من المشاركة فى البطولات الودية الدولية، موضحًا أنهم يحلمون بالمشاركة فى بطولة كوبا أمريكا لقصار القامة التى ستقام فى ٢٠٢٠، والانضمام للاتحاد الدولى لقصار القامة الذى يتكون من ٩ دول لتكون مصر العضو العاشر فى الاتحاد.

ومن أبرز المنتخبات المنضمة للاتحاد الدولى لقصار القامة «البرازيل والأرجنتين والمغرب وكينيا»، مختتمًا: «أحرص على الاهتمام باللاعبين لوضع مصر فى مكانها الصحيح بين تلك المنتخبات، وأحلم بأن تستضيف مصر بطولة قصار القامة، وأن تنعقد فى شرم الشيخ، وهو الأمر الذى سيمثل دعمًا كبيرًا للسياحة المصرية».





الكابتن وليد عصام: الإقبال متزايد من جميع المحافظات.. ونحلم بتمثيل مصر دوليًا





جلس «وليد» ليتابع صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، ليجد دعوة للانضمام إلى مجموعة تهتم بتكوين فريق كرة لقصار القامة، ومن هنا بدأت حياته الجديدة، انضم للمجموعة ومنها إلى الفريق قبل خمسة أشهر، ليلعب فى مركز صانع ألعاب.

اسمه بالكامل وليد عصام عبدالله، هو القائد داخل المستطيل الأخضر، أتم عامه الثلاثين ولا يزال يملك أحلامًا ويسعى لتحقيقها، وبعد أن انتظر طويلًا أصبح قائد فريق قصار القامة فى مصر.

يقول «وليد»: «شعرت بسعادة كبيرة بمجرد المشاركة فى الفريق، فأنا أحب كرة القدم وأمارسها منذ أن كانت سنى ٨ سنوات، وزادت سعادتى عندما أصبحت كابتن الفريق».

ويضيف: «هذه ليست التجربة الأولى بالنسبة لى، فقد لعبت قبل ذلك فى نادى إيسكو، وتلقيت عروضًا من أندية كويتية وتركية ولكن لم يحالفنى الحظ حينها».

يذهب «وليد» إلى التدريبات بانتظام، وفى كل مرة تزداد سعادته: «فى كل تدريب جديد بقابل لاعبين جددًا انضموا للفريق، وبفرح أكثر لأن الفريق بدأ يتعرف وييجى ناس من كل المحافظات، من الفيوم، المنوفية، أسيوط، والمنصورة، وإن شاء الله نقدر نضم ناس من كل محافظة فى مصر».

ويشير قائد الفريق إلى أنه يحلم بأن يجد قصار القامة مزيدًا من الاهتمام والرعاية من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، ليتمكن فريقه من تمثيل مصر عالميًا، وحتى لا يقتصر نشاطهم على المباريات الودية.





أبرز اللاعبين أحمد وجيه: أقنعنا الأهالى بالفكرة.. ونبحث عن رعاة



لا يقتصر دور أحمد وجيه، أحد اللاعبين بالفريق، على المشاركة داخل المستطيل الأخضر، بل يساعد المدرب فى الوصول إلى عدد من اللاعبين قصار القامة.

يقول «وجيه»: «آمنت بفكرة الفريق بمجرد علمى بها، وحققت حلمى وأصبحت لاعبًا أساسيًا أركض على المستطيل الأخضر وأمرر الكرة وأصوبها نحو المرمى»، مشيرًا إلى أنه يحلم منذ أن كان طفلًا بأن يتفوق فى كرة القدم ويسمع هتافات الجمهور له.

ويضيف: «فى شهر فبراير الماضى كان التجمع الأول للفريق ليخوض أول تدريباته، ولم يكن هذا التجمع سهلًا، إذ سبقه الكثير من المحاولات لإقناع اللاعبين أهاليهم بالفكرة».

يفسر «وجيه» سبب الصعوبة التى واجهت المؤسسين: «اللاعبون كانوا يخشون التنمر إن لعبوا مع من لا يشبهونهم، فأغلبهم عاش حياته فى عزلة خوفًا من المجتمع، والبعض كان يشعر بالخوف لأنه يلمس الكرة لأول مرة فى حياته».

يواصل: «بالصبر نجحنا فى التواصل مع زملائنا من قصار القامة وإقناع أهاليهم بالفكرة، وبالفعل بدأ الجميع فى الانتظام بالتدريبات، وبمرور الوقت زادت الثقة فى النفس وانكسرت العزلة، ولكن ما زلنا نعانى بعض النظرات الغريبة من الجمهور الذى يشاهدنا لأول مرة».

لكنه يستدرك: «أثق فى أن الجمهور سيرحب بنا فى المستقبل»، مختتمًا: «أثق فى قدرات ومواهب اللاعبين، وأرى أننا إن شاركنا فى بطولات دولية سنرفع اسم مصر عاليًا، والدليل على ذلك أننا تغلبنا على منتخبى المغرب والأرجنتين خلال بطولة ودية صغيرة أقيمت فى مدينة شرم الشيخ، ولكننا نحتاج إلى مزيد من التدريب والاهتمام، ونحلم بأن نجد رعاة يدعمون الفكرة بالأموال اللازمة».

