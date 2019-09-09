باحثون: "تجميد البويضات" عملية مكلفة ونسبة نجاحها ضئيلة

تعد عملية تجميد البويضات من العمليات القديمة، ففى بريطانيا استطاعت "كاثرين فرانك"، الإنجاب بعد سن تجاوز 45 عامًا، حيث احتفظت بالبويضات لمدة 20 عاما.



العملية إحدى الطرق المستخدمة لحفظ القدرة الإنجابية لدى النساء سواء لأسباب طبية مثل علاج السرطان، أو لأسباب اجتماعية مثل العمل أو الدراسة.



وتعتبر عملية تجميد البويضات من العمليات المكلفة، وعلى الرغم من تكلفتها إلا أن الكثير من الأبحاث التي أجرتها "إمبيريال كوليدج لندن" ومستشفيا تشيلسي وويستمنستر"، أظهرت أن فرص الحمل بالبويضات المجمدة ضئيلة نسبيًا.



وتبين الإحصائيات أن نسبة البويضات المجمدة التي تؤدي إلى الحمل بين النساء دون سن 36 هي 8.2%، وتنخفض هذه النسبة إلى 3.3 % للنساء بين سن 36 و39 عامًا.



ووفقا لـHFEA، فإن معدل نجاح الحمل والولادة الحالي للنساء اللواتي يحاولن الحمل باستخدام تجميد البويضات هو 18%.