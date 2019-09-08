قصواء الخلالى تكتب: رسالة إلى الكاتب الكبير المحترم سليمان جودة





متوقفة عن الكتابة منذ فترة لانشغالى، لكننى أغرق فى القراءة من أجل العمل ولى فيها مآرب أخرى، ولذلك فذائقتى الإعلامية تدفعنى لأن أقرأ له يوميًا وأحفظ طريقته جيدًا، أقدره وأنوّع بين مقاله ومقالات قليلة أخرى فى مطالعتى اليومية مقالات الكتّاب الصحفية، ولكن هأنذا أصبحت بين فينة وأخرى أقرأ لكتّاب كبار أحترمهم وأقدّرهم وأتابعهم عن كثب، مقالات لا أفهم ماذا يفعلون بها وفيها؟!

من جديد، هذا مقال لا أفهمه ولا أعرف مغزاه ولا هويته ولا بناءه ولا مبتغاه للأستاذ الكاتب الصحفى سليمان جودة، نُشر أمس فى جريدتى الغالية «المصرى اليوم» بعنوان «ابن راشد فى طرابلس»!

مقال سيجعلك تفكر مرارًا، هل أنا أخطأت فى فهم الأمر أم أنه بالفعل مقال غير مفهوم؟! ثم تعيد القراءة لتكتشف أنك قرأت مقالًا حاول فيه الكاتب أن يلوى عنق فكرة عنيدة متيبسة ويقهرها حتى انكسرت منه لخدمة أفكار أخرى! ثم تكتشف أنك لم تفهم حتى تلك الأفكار الأخرى، ثم تستعيذ بالله من ذلك العبث الهائج فى عقلك عبر تلك الأفكار الشيطانية الشريرة التى تراودك عن تقييمك الأصلى لكاتبك العزيز كاتب المقال، لتسأل نفسك مجددًا شاردًا:-

هل يقصد الأستاذ الكبير سليمان جودة هنا هذا الإسقاط الموجود فى الفقرة الأخيرة فقط، فطرح المقال كله من أجلها على استحياء؟! وربما أصابه من حمرة الخجل لمحة، فآثر أن يحكى حكاية لا ناقة لأى كائن يمشى على قدمين فيها ولا جمل حتى يصل إلى ذلك الشق الذى يتعلق بحسن إدارة موارد الدولة، فيساوى فى المقال بين إدارة عاصمة ليبيا «طرابلس» السيئة المفسَدة فى عهد الراحل معمر القذافى، رغم ما كان فيها من موارد هذا الوقت، وبين طريقة إدارة دول أخرى لمواردها؟! ولنجعلها «دولًا» معممة دون تخصيص تحسسًا للخطى!

أم هل كان يقصد مثلًا وجدلًا التحابب والتضامن مع حاكم دبى المحترم الشيخ محمد بن راشد فى تصديقه على ما ورد فى كتابه عن سيرته الذاتية، والذى أبهرنى كاتب المقال حين ذكر أنه علينا أن نعود معه لقراءة القصة ٤٤ فى الكتاب ذاته مرارًا وتكرارًا؟!

أم هل يقصد أن الرئيس الراحل معمر القذافى كان قد ترك العاصمة الليبية طرابلس فاسدة مهملة قبيحة؟، وهو يعلم أن معمر القذافى لن يُبعث للحياة الدنيا من جديد للرد عليه فى أمر يعلم كاتب المقال المحترم أنه غير منطقى بالنسبة له شخصيًا، لماذا؟.. لأن الأستاذ سليمان جودة كانت تعجبه ليبيا وإدارتها ورئيسها وحكمته وعبقريته من قبل إبان حكم معمر القذافى وكانت على هواه، حتى وصل أنه كتب تقريبًا عام ٢٠٠٨ مجموعة مقالات طموحة بدأها بمقال بعنوان «جاهل يجادل القذافى»، ولن أعيد هنا ذكر من كان يقصد وقتها بالجاهل، ثم مقال آخر عن عصا القذافى، التى شبهها فى ذات المقال بعصا نبى الله موسى الإعجازية، وغيره، وكانت تدور المقالات المتسلسلة عن طرح فكرة عبقرية للكاتب اكتشف أنها قد تم طرحها من قبل القذافى نفسه، وكانت الفكرة تقضى «بفتح» منطقة محافظة مطروح وصولًا إلى منطقة طبرق الليبية «على بعض»، وذلك لنستفيد من قدرات القذافى الفذة فى صناعة وإدارة منطقة تجارية لوذعية بشراكة مصرية، كما ذكر الكاتب من قبل، وجاءه وقتها شكر وتقدير من القذافى!

وبعد كل هذا، أرسل رسالتى يا أستاذ سليمان، أبث إليك أشواقى فى كتابة أفهمها وأستقيم فى مضمونها وأستلهم من بنائها وأستمتع بفحواها، فلا تبخل علينا بهذا، ودع عنك مثل هذه المقالات الاكتوارية التى تصيب المحارب ولا تصيب الهدف.

لا أعلم هدف المقال ولا مزاجه، وأتساءل هنا: ماذا حدث لك يا كاتبى العزيز الذى لم ألتقِه فى حياتى إلا مرة واحدة، فى مناسبة عامة، وكنت سعيدة بها؟! ماذا جرى فى الكواليس نستنشقه فى المقال؟! أصابك عشق أم رميت بأسهم؟!

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