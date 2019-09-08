الأهلى يواجه قطر بنهائي البطولة العربية لتنس الطاولة



ويلتقي الفريقان غدا الإثنين في نهائي المسابقة، للنسخة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن التقيا في نهائي البطولة العام الماضي، وحسمها الفريق المصري لصالحه.



واجتاز قطر عقبة فريق الفحيحيل الكويتي في الدور قبل النهائي، بعدما تغلب عليه 3 1، فيما تغلب الأهلي 3 2 على البحرين البحريني في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

صعد فريقا قطر القطري والأهلي لنهائي البطولة العربية لتنس الطاولة، المقامة حاليا بمدينة أغادير المغربية، اليوم الأحد.