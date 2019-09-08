كيلليني مستمر في قيادة يوفنتوس رغم إصابته

أكدت تقارير صحفية أن جورجيو كيللني قائد يوفنتوس الإيطالي، سيتواجد على مقاعد البدلاء في مباريات الفريق بقدر الإمكان، من أجل مؤازرة وتشجيع اللاعبين، رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



وكان كيللني تعرض لقطع في الرباط الصليبي في تدريبات فريقه، قبل مواجهة نابولي الأخيرة في الدوري الإيطالي التي فاز بها اليوفي 4-3، واكتفى بمشاهدة اللقاء من المدرجات كمشجع، مستندا على عكازين.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن كيللني قرر التواجد مع يوفنتوس في جميع المباريات المقبلة على مقاعد البدلاء بما فيها اللقاءات الخارجية، وذلك من أجل تشجيع اللاعبين الجدد وإعطائهم دفعة معنوية كونه قائدا للفريق.



وحسب الصحيفة، فإن هذه الأمور سيتم الاتفاق عليها مع الجهاز الطبي للفريق، حتى لا تتفاقم الإصابة ولا تؤثر على فترة علاجه التي تستمر لـ6 أشهر مقبلة.



وحرص المدافع الإيطالي صاحب الـ35 عاما، على النزول للملعب عقب مواجهة يوفنتوس ونابولي من أجل مساندة كاليدو كوليبالي، بعدما سجل هدفا عكسيا في الدقيقة الأخيرة، وهو ما منح الفوز لليوفي.



ويعد كيللني أحد أبرز اللاعبين المدافعين في العالم نظرا للمستوى الجيد الذي قدمه مع اليوفي على مدار السنوات الماضية، حيث توج بـ14 لقبا أبرزها الدوري الإيطالي 8 مرات.



وانضم كيلليني لصفوف اليوفي صيف 2005 قادما من فيورنتينا مقابل 7.7 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 507 مباريات سجل خلالها 36 هدفا وصنع 22.