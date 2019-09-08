النيابة تحقق في حادث اختناق 12 طفلًاً داخل حمام سباحة بسبب الكلور

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة، التحقيق فى واقعة إصابة 12 طفلًا باختناقات؛ بسبب وجود كلور زائد داخل حمام سباحة في مصر القديمة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وأمرت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث للواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة، تلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول 12 طفلًا مصابين باختناقات.



ودلت التحريات أن المصابين كانوا داخل حمام سباحة وأصيبوا؛ بسبب الكلور الزائد؛ لعطل بمنظم داخل الحمام، ونقلوا إلى المستشفى، فيما أُلقي القبض على مدير الحمام، وتم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.