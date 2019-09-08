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عالم

"هيئة فلسطينية" تحمل إسرائيل مسئولية وفاة أسير في سجونها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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حملت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل المسئولية عن وفاة أسير فلسطيني اليوم الأحد في سجونها.
وذكرت الهيئة في بيان أن الأسير بسام السايح (47 عاما) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية توفى في سجن (الرملة) الإسرائيلي بعد أيام من معاناته من تدهور صحي خطير.
و المعتقل منذ عام 2015 كان يعاني من مرض السرطان، ورفضت إدارة السجون الإسرائيلية عدة طلبات بالإفراج عنه لخطورة وضعه علما أنه لم يصدر بحقه حكم.
وكانت إسرائيل اتهمت السايح بالمشاركة في عملية إطلاق نار في أول أكتوبر 2015 قرب مستوطنة في نابلس ما أدى إلى مقتل مستوطنين اثنين.
من جهتها، نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" السايح وقالت إنه "قيادي ميداني" في صفوفها، وارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون الإسرائيلية".
وصرح الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان بأن إسرائيل "تتحمل تداعيات وفاة السايح.. وهذه الجريمة البشعة تعكس وجه الاحتلال الوحشي وسلوكه الاجرامي تجاه الأسرى الأبطال".
وكان أسير فلسطيني في مطلع الثلاثينات من عمره توفي في يوليو الماضي، وأفادت مصادر فلسطينية بأن أكثر من 220 فلسطينيا لقوا حتفهم في سجون إسرائيل منذ عام.1967 وبحسب هيئة شئون الأسرى والمحررين فإن نحو 700 أسير فلسطيني يعانون أوضاعًا صحية صعبة، منهم ما يقارب (160) أسيرا بحاجة إلى متابعة طبية.

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