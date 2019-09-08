تشكيل بيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

أعلن الفرنسى ديسابر، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز أف سى، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به نهائي كأس مصر والذي يجمع فريقه أمام نظيره الزمالك.



يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية المباراة النهائى لبطولة كأس مصر، والتي تجمع بين فريقي بيراميدز والزمالك في تمام الثامنة مساء اليوم، وسط حضور 20 ألف متفرج.



وتأهل بيراميدز للمباراة النهائى، بعد تحقيق الفوز على نظيره بتروجت بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين في دور نصف النهائي من ذات البطولة.



يلعب بيراميدز امام الزمالك بتشكيل مكون من:-



" أحمد الشناوي - رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - نبيل عماد دونجا - عبده لومالا - إيريك تراوري - عمر جابر - إسلام عيسى - جون أنطوى".