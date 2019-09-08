تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الليلة أمام نظيره بيراميدز أف سي، في نهائي بطولة كأس مصر 2018 2019.



يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية نهائي بطولة كأس مصر، والذي يجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في تمام الثامنة مساءً وسط 20 ألف متفرج.



تأهل الزمالك للمباراة النهائي بعد تغلبه على نظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر بهدف دون رد.



ويلعب الزمالك أمام بيراميدز بتشكيل مكون من:-



"محمد عواد - حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي - طارق حامد – فرجاني ساسي - يوسف أوباما – شيكابالا – أشرف بن شرقي - مصطفى محمد".