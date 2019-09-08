إيبارشية طهطا تنظم لقاء روحيًا لفتيان إعدادي وثانوي

نظمت إيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس لقاء روحيا لفتيان إعدادى وثانوى بكنيسة العذراء مريم بطهطا، تحت رعاية الأنبا أشعياء مطران كرسي طهطا وجهينة وبإشراف القمص إبرام الأنطونى وكيل عام المطرانية.

وشارك في اللقاء عدد من الكنائس بينها كنيسة السيدة العذراء مريم نجع رزق شنودة وساحل طهطا وقري السوالم وبنجا وعرب بخواج وبنهو والصوامعة والشيخ زين الدين ونجع حمد، تحت شعار "أين أنت".



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في 22 أغسطس الماضي بعيد السيدة العذراء مريم.



وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة، وتبدأ بشهر توت وتنتهي بشهري مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 أيام.