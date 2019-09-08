هولندا تواجه إستونيا لقطع خطوة إضافية نحو يورو 2020

بعد فوزه على المنتخب الألماني (مانشافت) في عقر داره، يتطلع الفريق الهولندي إلى خطوة جديدة مهمة على طريق التأهل لنهائيات يورو 2020، عندما يحل ضيفا على إستونيا، غدا الإثنين، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للبطولة.



ويخوض المنتخب الهولندي المباراة خارج أرضه للجولة الثانية على التوالي، لكنه يطمح إلى العودة لبلاده بـ3 نقاط أخرى، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات.



وقال رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي، قبل سفر فريقه من هامبورج إلى تالين، استعدادا لمباراة الغد في المجموعة الثالثة بالتصفيات: "أود إنهاء المباراة بجدية وبشكل عملي وبأسلوب جيد".



ومع فوزه على المنتخب الألماني 4 2 أمس الأول الجمعة، عزز المنتخب الهولندي فرصه في بلوغ النهائيات من خلال احتلال أحد المركزين الأول والثاني في المجموعة.



ولكن المنتخب الهولندي ومدربه كومان يرفضان اعتبار الأمر محسوما، لاسيما في ظل المنافسة القوية من منتخبي ألمانيا وأيرلندا الشمالية.



ويحل المنتخب الألماني صاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد تسع نقاط، ضيفا على أيرلندا الشمالية الذي يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، من 4 انتصارات متتالية.



وإذا غاب المنتخب الهولندي عن النهائيات في يورو 2020، ستكون صدمة كبيرة؛ لأنها ستكون المسابقة الكبيرة الثالثة التي يغيب عنها حيث غاب عن بطولتي كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) وكأس العالم 2018.



وجاء الفوز في المباراة أمس الأول الأربعاء ردا على الهزيمة أمام المانشافت ذهابا 2 3 في أمستردام، ليتفوق المنتخب الهولندي على المانشافت في مجموع المواجهة المباشرة، وهو ما يمنح الطاحونة الهولندية فرصا أفضل في التأهل.

