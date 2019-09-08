قطر وأنجولا توقعان عددًا من الاتفاقيات ومذكرة تفاهم

وقعت قطر وانجولا اليوم الأحد عددا من الإتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين البلدين، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنجولا.

وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرة تفاهم بين البلدين بالديوان الأميري وشملت بروتوكول بشأن المشاورات السياسية واتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، واتفاقية النقل البحري، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموانئ، واتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

وأجرى الشيخ تميم والرئيس جواو مانويل الذي يزور الدوحة جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، لاسيما في الطاقة والاستثمار والنقل الجوي والبحري.