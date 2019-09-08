الجيش الوطني الليبي يشن غارات على الجماعات المسلحة في طرابلس

نفذ الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأحد، غارة جوية على كتيبة تابعة لحكومة الوفاق الوطني بالكريمية جنوب العاصمة طرابلس.



واستمرت الاشتباكات خارج منطقة الزطارنة، جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات الجيش الوطني، والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وذلك وفق قناة "العربية".



وأعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أنَّ قواته صدت هجومًا كبيرًا في محيط العاصمة طرابلس، شنَّته جماعات مسلحة تابعة لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، وبدعم من طائرات تركية مسيّرة.



وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنَّ المجموعات الإرهابية بدأت بالإغارة على وحدات الجيش الوطني بطائرات مسيّرة تركية منذ الخميس الماضي.



وتجددت المعارك، في محيط طرابلس، بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة «الوفاق»، بعد هدوء حذر خيّم على العاصمة.