جوارديولا يستقر على بديل "لابورت" لتعزيز دفاع مانشستر سيتي

استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على هدفه لدعم الدفاع في الميركاتو الشتوي المقبل.



ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيقدم عرضًا لإدارة إنتر ميلان، من أجل ضم المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار في يناير المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي يحاول خلالها فريق جوارديولا الحصول على خدمات مدافع النيراتزوري، ولكن إدارة إنتر رفضت كل العروض السابقة.



وأوضحت أن أي عرض يقل عن 60 مليون يورو، لن يكون مقبولًا لدى إدارة إنتر ميلان.



يذكر أن جوارديولا يريد التعاقد مع مدافع جديد، بسبب أن "إيميريك لابورت" تعرض لإصابة في الركبة، وقد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب.



وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن جوارديولا يفاضل بين سكرينيار وأليسيو رومانيولي (ميلان) وكاليدو كوليبالي (نابولي)، لضم أحدهم في الميركاتو الشتوي.