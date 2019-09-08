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رياضة

فاران يمنح بارقة أمل لصفقة ريال مدريد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:33 م
رافائيل فاران، مدافع
رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد
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وجه رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد ومنتخب فرنسا، رسالة إيجابية لزميله في المنتخب الذي انضم للفريق الملكي، خلال الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية.

وقال فاران في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية "أنا سعيد لانضمام ألفونس أريولا، لصفوف ريال مدريد، وهو كذلك، لقد تحدثنا في الأمر قليلًا، ونسعى لأن نضع الأمور في نصابها الصحيح".

وأضاف المدافع الفرنسي، "أريولا لديه فرصة للمشاركة، فلا يمكن توقع ما سيحدث، وبالتأكيد أريولا سيحاول المنافسة على المشاركة في المباريات، نعلم قدراته جيدًا، كما أنه يدرك الخطوة التي أقدم عليها بانضمامه لريال مدريد".

وانضم أريولا لصفوف ريال مدريد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ضمن صفقة تبادلية انتقل بموجبها كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان، لرفض الحارس الكوستاريكي الجلوس احتياطيًا لزميله البلجيكي تيبو كورتوا.

في سياق آخر، أشار رافائيل فاران إلى أنه لم يجد مشكلة في التواصل والانسجام مع زميله كليمنت لينجليه مدافع برشلونة خلال مباراة فرنسا وألبانيا، أمس الجمعة، مؤكدا أن لينجليه لاعب مميز.

وواصل "بالتأكيد لينجليه مختلف عن صامويل أومتيتي، لكل لاعب أسلوبه الخاص، لينجليه مدافع ذكي ويقظ، والأهم أن نتفاهم سويا في التمركز والرقابة".

ورفض فاران الاستهانة بمواجهة أندورا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، مشددًا "لا توجد مباراة سهلة في كرة القدم، والمنافس لن يتركنا نلعب بأريحية".

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