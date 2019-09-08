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رياضة

أومتيتي يعود لبرشلونة مصابًا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:33 م
أومتيتي
أومتيتي
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب صامويل أومتيتي مدافع الديوك عن مواجهة أندورا، المقررة الثلاثاء المقبل في تصفيات يورو 2020، بداعي الإصابة.

وتقررت عودة أومتيتي إلى برشلونة سريعًا، بناءً على طلب الجهاز الطبي للنادي، حيث سيخضع لعدة فحوصات في إسبانيا، ويبدأ مرحلة التعافي من الإصابة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

وكان أومتيتي قد تعرض للإصابة بتورم دموي في القدم، قبل المباراة ضد ألبانيا أمس السبت، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020، والتي فاز بها الديوك (4-1).

الجدير بالذكر أن مدرب البلوجرانا، إرنستو فالفيردي، لم يعتمد على أومتيتي في أول 3 جولات من الليجا، هذا الموسم، حيث كان يجلس على مقاعد البدلاء، وشارك بدلا منه مواطنه كليمنت لينجليت، بجانب جيرارد بيكيه.

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