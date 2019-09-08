ركلات الترجيح تصعد بتنزانيا للمرحلة الثانية من تصفيات المونديال

صعد منتخب تنزانيا للمرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر عام 2022، عقب فوزه على ضيفه منتخب بوروندي بركلات الترجيح في إياب المرحلة الأولى للتصفيات اليوم الأحد.



وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي 1 1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي جرت بين المنتخبين الأسبوع الماضي في العاصمة البوروندية بوجمبورا، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب التنزاني الذي فاز 3 0.



وتقام التصفيات الأفريقية على ثلاث مراحل، حيث تجرى المرحلة الأولى بمشاركة 28 منتخبا، يصعد منهم 14 منتخبا للمرحلة الثانية، لينضموا إلى المنتخبات الـ26 الأعلى في التصنيف الدولي الذين تم إعفائهم من خوض المرحلة الأولى، ليكونوا 40 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدرو تلك المجموعات للمرحلة النهائية، حيث سيتم تقسيمهم إلى مستويين وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهري، على أن تلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف في مباراتي ذهاب وعودة.



وبادر المنتخب التنزاني بالتسجيل عبر لاعبه مبوانا ساماتا في الدقيقة 29، غير أن المنتخب البوروندي تعادل عن طريق فيستون عبدالرزاق في الدقيقة 45، ليضطر المنتخبان لخوض وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكنها لم تكن كافية لتحديد هوية الفريق المتأهل، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح.

