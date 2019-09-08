لمخالفاتها.. إغلاق 3 مراكز طبية و6 عيادات خاصة في مطروح

قرر محافظ مطروح، اليوم الأحد، إغلاق 3 مراكز طبية خاصة و6 عيادات ومعملي تحاليل خاصة، وذلك بعد حملة التفتيش والمراقبة، التي شنتها مديرية الصحة في مطروح، بناءً على توجيهات الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة في مطروح.



وأوضح الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة في مطروح، أن قرارات الإغلاق جاءت بناءً على نتائج تقارير لجان إدارة العلاج الحر، بعد المرور والتفنيش على المراكز والمنشاءات الطبية ومراجعة أعمالها ومدى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية، والتي أثبتت وجود عدد من المخالفات، مما تقرر عنه إغلاق تلك المراكز؛ حفاظًا على صحة وأرواح المواطنين.



وأضاف وكيل صحة مطروح، أن محافظ مطروح وجه باستمرار الحملات علي جميع المراكز والعيادات والمعامل الطبية الخاصة، بجميع مراكز المحافظة؛ لضبط الأوضاع المخالفة.