بكفالة 10 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل "ضابط فيصل المزيف"

قرر قاضي غرفة المشورة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، إخلاء سبيل الشاب المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.



ونجحت قوة أمنية من مباحث المرور، في القبض على شخص، بعدما تم ضبطه بأحد شوارع منطقة فيصل، وعندما اقترب منه رجال الأمن، حاول الهرب من القوة، إلا أن ضباط الشرطة تمكنوا من ضبطه، وبحوزته طبنجة.



واعترف المتهم لرجال المباحث، إنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحًا: "كنت بمشى الطريق، وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا بكده".



وأوضح المتهم، أنه ينتمى لعائلة ثرية، وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عددًا كبيرًا من أقربائه ضباط، وأنه كان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلًا: "كان نفسى أبقى ظابط شرطة"، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.