22 سبتمبر.. الحكم على "شيما" والمتهمين في قضية ممارسة الدعارة

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، حجز الاستئناف المقدم من المطربة "شيما" بطلة كليب "عندى ظروف"، وباقى المتهمين في قضية ممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة، وترويج المخدرات للحكم في جلسة 22 سبتمبر الجاري.



كانت محكمة جنح العجوزة قضت الخميس الماضي، بمعاقبة "شيما" و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، لاتهامهن بممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة، كما قضت بالحبس مدد تتراوح ما بين سنة لـ3 سنوات لـ9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين في الكافيه الذي شهد الواقعة، واستأنف دفاع المتهمين على الأحكام الصادرة ضد موكليهم.



تحقيقات القضية كشفت تورط المطربة شيما و7 فتيات فى ممارسة أعمال الدعارة، وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل به في منطقة المهندسين بالعجوزة، بإشراف مالك الكافيه وشقيقه، وعاونهم في ذلك 4 شباب آخرين من العاملين في الكافيه.



ونفت المطربة "شيما" الاتهامات الموجهة إليها أمام النيابة العامة، وقالت إن دورها في الكافيه يقتصر على الغناء، ومثلها نفت باقي الفتيات تورطهن في نشاط مشبوه، أو ممارسة الدعارة وترويج المخدرات.