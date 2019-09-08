الأحد 08 سبتمبر 2019 الموافق 09 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

إيطاليا تهزم كندا بثلاثية نظيفة ببطولة العالم للطائرة للناشئات

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:24 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
فاز المنتخب الإيطالي على نظيره الكندي بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن مباريات اليوم الرابع من منافسات المجموعة الثانية ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات، والمقامة حاليًا في مصر وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري.
وجاءت نتائج الأشواط لصالح منتخب إيطاليا كالتالي: «25 - 20 و25 - 7 و25 - 19».
تلعب المجموعة الثانية مبارياتها على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتضم أيضًا منتخبات أمريكا وكوريا الجنوبية والمكسيك.
وكان المنتخب الإيطالي حقق الفوز في الجولة الأولى على نظيره الأمريكي بنتيجة (3 - 2)، كما فاز في الجولة الثانية على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (3 - 0)، وفاز اليوم على كندا؛ ليرفع رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم صدارة ترتيب المجموعة الثانية ويتأهل لدور الـ 16 برفقة منتخبي أمريكا الثاني برصيد 7 نقاط وكندا الثالث برصيد 5 نقاط.
وعلى صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، تأهل المنتخب التركي لدور الـ16 بعد الفوز على بلغاريا بنتيجة "3 - 1" ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.
وجاءت نتائج الاشواط كالتالي: "25-20 و25-23 و23-25 و25-13".
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد تركيا إلى أربع نقاط بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط خلف اليابان المتصدرة برصيد 8 نقاط وبيرو الثاني برصيد 7 نقاط وبلغاريا برصيد 5 نقاط؛ ليتأهل المنتخب التركي برفقة اليابان وبيرو وبلغاريا لدور الـ16.
من المقرر أن تواجه تركيا غدا الكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة بالدور الأول.. فيما ستواجه بلغاريا غدا اليابان.
يذكر أن منتخب الكونغو في المركز الخامس والأخير بالمجموعة دون أي نقاط ليلعب مباراة الغد بالمجموعة كتحصيل حاصل ويخوض في الدور المقبل مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 20.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

منذ يومين

بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع

منذ حوالي 5 ساعات

اختناق 20 طفلًا فى حمام سباحة بمصر القديمة

منذ حوالي 23 ساعة

"بسبب تشابه أسماء".. كيف اكتشفت النيابة خيانة محمد مرسي بالصدفة؟

ads

الصور

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

image description

بالصور .. كلبش 3 ولمس أكتاف وبركة تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان

image description

عزاء والد الشاعر تامر حسين

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

الأكثر قراءة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

اختناق 20 طفلًا فى حمام سباحة بمصر القديمة

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

أيام زمان

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

الصحة

علماء يبتكرون لقاحا سنويا لمرض السكري

احذر.. هذه الأغذية تربك عمل الغدة الدرقية

أغذية تحمي من سرطان البروستاتا

دراسة: توتر الحمل يؤدى إلى اضطرابات فى شخصية الأطفال

الرئيس نيوز

نقل أمير الكويت إلى مستشفى أمريكي.. وتأجيل لقائه مع "ترامب"

الرئيس السيسي يوجه باستمرار التوسع في خطط البحث عن البترول والغاز

وزير الخارجية يلتقي "البرهان وحمدوك" في الخرطوم غدا

غدا.. محاكمة 304 متهمين بالانضمام لحركة "حسم" بينهم وزير سابق

منوعات

تناول الأطفال أدوية الشراب بملاعق معدنية سم قاتل

نصف لتر بيرة بـ61200 يورو في أحد فنادق مانشستر

تعرف على الأطعمة التي تسبب رائحة جسم كريهة

الفودكا علاج لأحد أكثر الأمراض انتشارا

كشكول

الخميس.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم لكشف استعدادات العام الدراسي الجديد

الخميس.. توقيع بروتوكول مدرسة "هويتنا" في حضور وزير التعليم

"طب عين شمس" تستقبل طلابها الجدد

للأمهات.. تناول الأطفال أدوية الشراب بملاعق معدنية سم قاتل

إسلام سياسي

المبعوث الأممي:نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة باليمن

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين

الشرطة العراقية: سقوط جرحى بانفجارعبوة ناسفة وسط بغداد


زيت وسكر

“القصير”: نسعى لإدراج الإقتصاد الزراعى غير الرسمى فى الاقتصاد الكلى

تدشين  منصة إلكترونية للخدمات الزراعية

نصائح هامة لعلاج الإمساك عند الأطفال

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المرأة ليست صندوقًا لحفظ شرف الرجال
مؤمن المحمدي
باجيو
ماجد حبته
المفقودون فى الأرض
ماجد حبته
شهيد الـ«Cialis» والمخدرات!
المزيد

الثقافة

"رسائل بنت عز".. جديد أماني عز الدين عن "داري الزيات"

الليلة.. أعمال شباب مركز تنمية المواهب فى معرض فنى بالأوبرا

غدًا.. "سيرة القسوة والغياب" على طاولة نادي القصة

الأربعاء.. افتتاح معرض "طباعة الخط العربى" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك