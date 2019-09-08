إيطاليا تهزم كندا بثلاثية نظيفة ببطولة العالم للطائرة للناشئات

فاز المنتخب الإيطالي على نظيره الكندي بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن مباريات اليوم الرابع من منافسات المجموعة الثانية ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات، والمقامة حاليًا في مصر وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح منتخب إيطاليا كالتالي: «25 - 20 و25 - 7 و25 - 19».

تلعب المجموعة الثانية مبارياتها على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتضم أيضًا منتخبات أمريكا وكوريا الجنوبية والمكسيك.

وكان المنتخب الإيطالي حقق الفوز في الجولة الأولى على نظيره الأمريكي بنتيجة (3 - 2)، كما فاز في الجولة الثانية على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (3 - 0)، وفاز اليوم على كندا؛ ليرفع رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم صدارة ترتيب المجموعة الثانية ويتأهل لدور الـ 16 برفقة منتخبي أمريكا الثاني برصيد 7 نقاط وكندا الثالث برصيد 5 نقاط.

وعلى صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، تأهل المنتخب التركي لدور الـ16 بعد الفوز على بلغاريا بنتيجة "3 - 1" ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وجاءت نتائج الاشواط كالتالي: "25-20 و25-23 و23-25 و25-13".

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد تركيا إلى أربع نقاط بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط خلف اليابان المتصدرة برصيد 8 نقاط وبيرو الثاني برصيد 7 نقاط وبلغاريا برصيد 5 نقاط؛ ليتأهل المنتخب التركي برفقة اليابان وبيرو وبلغاريا لدور الـ16.

من المقرر أن تواجه تركيا غدا الكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة بالدور الأول.. فيما ستواجه بلغاريا غدا اليابان.

يذكر أن منتخب الكونغو في المركز الخامس والأخير بالمجموعة دون أي نقاط ليلعب مباراة الغد بالمجموعة كتحصيل حاصل ويخوض في الدور المقبل مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 20.