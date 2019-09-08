الأسيوطي يزور بيراميدز قبل نهائي الكأس



وتلقى محمود الأسيوطي، المالك الأسبق لنادي الأسيوطي، دعوة لحضور مباراة فريق ببيراميدز ونظيره الزمالك، المقررة بعد غدٍ الأحد في نهائي بطولة كأس مصر بملعب برج العرب بالإسكندرية.



وقال الأسيوطي: "بكل سرور تلقيت دعوة اليوم من إدارة نادي بيراميدز لحضور نهائي كأس مصر، ولهم كل الشكر وسوف أحضر النهائي إن شاء الله في ملعب برج العرب".



ويلتقي فريقي الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد، الموافق 8 سبتمبر، في الساعة 8 مساءً على إستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن نهائي بطولة كأس مصر.

حرص محمود الأسيوطي مالك نادي بيراميدز السابق، على زيارة الفريق بفندق الإقامة الحالي بالإسكندرية قبل مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر.وكان بصحبة محمود الأسيوطي نجله سيف المدير التنفيذي السابق للنادي، والمستشار أحمد الوشاحي عضو مجلس إدارة النادي مع المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي.