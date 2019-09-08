هناء حمزة: قلة الخبرة السبب فى خسارة منتخبنا أمام الصين فى بطولة العالم للطائرة

قالت هناء حمزة عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة الطائرة السابقة ونائب مدير بطولة كأس العالم رقم 16 للناشئات تحت 18 عاما التى تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجارى على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى إن منتخبنا الوطنى قدم مباراة قوية وجيدة المستوى أمام نظيره الصبنى، ولكن اللاعبات وقعن فى بعض الأخطاء لقلة خبراتهن، بالقياس لخبرة المنتخب الصينى الذى يعد من أقوى المنتخبات المشاركة فى البطولة، وبطل العالم فى منتخبات الدرجة الأولى، لافتة إلى المنتخب الصينى خاض مباريات ودية عديدة مع منتخبات قوية على مدار أكثر من عام وحتى قبل انطلاق البطولة، مما ساعد فى إكتساب اللاعبات خبرة كبيرة، فى الوقت الذى لم يستعد منتخبنا الوطني بنفس الكيفية.



أضافت هناء حمزة أن المنتخب خسر أمام الصين بثلاثة أشواط دون رد لعدم إستطاعة اللاعبات إستغلال الأخطاء العديدة التى وقع فيها اللاعبات الصينيات، رغم تميزهن بقوة الإرسال، وكان ينبغى على فريقنا أن يؤدى بنفس طريقة لعب المنافس، لأن الكرة الطائرة ليس فيها مفاجآت كثيرة، ولكن خبرة لاعبات الصين وتركيزهن فى أوقات كثيرة من اللقاء حسم المباراة لصالحهن، على الرغم من وجود عناصر متميزة فى المنتخب الوطنى مثل ندى مرجان ولوجين صادق وأية النادى وفريدة الحناوي، وكان المنتخب ندا قويا، ولكن الشيء الغريب غير المتوقع هو إستسلام الفريق فى الشوط الأخير من اللقاء، وكان من الممكن أن يكون شكل اللاعبات أفضل بكثير ما إنتهت عليه المباراة، ولكن اللاعبات لم يصدقن أنفسهن بتأدية هذا المستوى أمام أحد الفرق المرشحة للفوز بالبطولة.



أكدت هناء حمزة أن دفاع منتخبنا لا بأس به ولكن الهجوم الصينى كان الأقوى، مشيرة إلى أن الأمل فى الفوز على البرازيل غد الأثنين لاحتلال المركز الثانى فى المجموعة رغم صعوبة اللقاء وقوة منتخب السامبا، موضحة أننا نحتاج إلى مزيد من التركيز فى لعب الإرسال القوى الموجه على نقاط ضعف المنافس لغلق الشق الهجومى على منتخبنا، مع البلوك على الشبكة، والدفاع القوى سوف يمكننا من الفوز بالمباراة، مؤكدة أن سلمى عملاقة منتخبنا الوطنى وأطول لاعبة فى البطولة تحتاج إلى شغل كبير من الجهاز الفنى حتى يكون لديها توافق عضلى وعصبى فى آن واحد، وتحرك القدمين بشكل صحيح، وأمامها مستقبل هائل لو تم تدارك الأخطاء التى تقع فيها، والتى تحدث نتيجة قلة خبرتها، لأن مهمتها الأساسية حائط الصد، ولكنها لم تستطع غلق البلوك على الأطراف، ولو نجحت فى هذا سيكون لها شأنا كبيرا فى عالم الكرة الطائرة المصرية والعالمية.





