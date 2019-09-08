الأحد 08 سبتمبر 2019 الموافق 09 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

هناء حمزة: قلة الخبرة السبب فى خسارة منتخبنا أمام الصين فى بطولة العالم للطائرة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:38 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت هناء حمزة عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة الطائرة السابقة ونائب مدير بطولة كأس العالم رقم 16 للناشئات تحت 18 عاما التى تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجارى على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى إن منتخبنا الوطنى قدم مباراة قوية وجيدة المستوى أمام نظيره الصبنى، ولكن اللاعبات وقعن فى بعض الأخطاء لقلة خبراتهن، بالقياس لخبرة المنتخب الصينى الذى يعد من أقوى المنتخبات المشاركة فى البطولة، وبطل العالم فى منتخبات الدرجة الأولى، لافتة إلى المنتخب الصينى خاض مباريات ودية عديدة مع منتخبات قوية على مدار أكثر من عام وحتى قبل انطلاق البطولة، مما ساعد فى إكتساب اللاعبات خبرة كبيرة، فى الوقت الذى لم يستعد منتخبنا الوطني بنفس الكيفية.

أضافت هناء حمزة أن المنتخب خسر أمام الصين بثلاثة أشواط دون رد لعدم إستطاعة اللاعبات إستغلال الأخطاء العديدة التى وقع فيها اللاعبات الصينيات، رغم تميزهن بقوة الإرسال، وكان ينبغى على فريقنا أن يؤدى بنفس طريقة لعب المنافس، لأن الكرة الطائرة ليس فيها مفاجآت كثيرة، ولكن خبرة لاعبات الصين وتركيزهن فى أوقات كثيرة من اللقاء حسم المباراة لصالحهن، على الرغم من وجود عناصر متميزة فى المنتخب الوطنى مثل ندى مرجان ولوجين صادق وأية النادى وفريدة الحناوي، وكان المنتخب ندا قويا، ولكن الشيء الغريب غير المتوقع هو إستسلام الفريق فى الشوط الأخير من اللقاء، وكان من الممكن أن يكون شكل اللاعبات أفضل بكثير ما إنتهت عليه المباراة، ولكن اللاعبات لم يصدقن أنفسهن بتأدية هذا المستوى أمام أحد الفرق المرشحة للفوز بالبطولة.

أكدت هناء حمزة أن دفاع منتخبنا لا بأس به ولكن الهجوم الصينى كان الأقوى، مشيرة إلى أن الأمل فى الفوز على البرازيل غد الأثنين لاحتلال المركز الثانى فى المجموعة رغم صعوبة اللقاء وقوة منتخب السامبا، موضحة أننا نحتاج إلى مزيد من التركيز فى لعب الإرسال القوى الموجه على نقاط ضعف المنافس لغلق الشق الهجومى على منتخبنا، مع البلوك على الشبكة، والدفاع القوى سوف يمكننا من الفوز بالمباراة، مؤكدة أن سلمى عملاقة منتخبنا الوطنى وأطول لاعبة فى البطولة تحتاج إلى شغل كبير من الجهاز الفنى حتى يكون لديها توافق عضلى وعصبى فى آن واحد، وتحرك القدمين بشكل صحيح، وأمامها مستقبل هائل لو تم تدارك الأخطاء التى تقع فيها، والتى تحدث نتيجة قلة خبرتها، لأن مهمتها الأساسية حائط الصد، ولكنها لم تستطع غلق البلوك على الأطراف، ولو نجحت فى هذا سيكون لها شأنا كبيرا فى عالم الكرة الطائرة المصرية والعالمية.


موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

منذ يومين

بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع

منذ حوالي 4 ساعات

صدرت رسمي .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات - اعرف كليتك برقم جلوسك والرقم السري

منذ حوالي 20 ساعة

ماذا قال أحمد موسى عن وفاة عبدالله مرسي؟

ads

الصور

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

image description

بالصور .. كلبش 3 ولمس أكتاف وبركة تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان

image description

عزاء والد الشاعر تامر حسين

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

image description

"مستقبل وطن" بالسويس يواصل معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

الأكثر قراءة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

اختناق 20 طفلًا فى حمام سباحة بمصر القديمة

"فيفا" يغرم الأهلي 990 ألف دولار

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

أيام زمان

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

الصحة

علماء يبتكرون لقاحا سنويا لمرض السكري

احذر.. هذه الأغذية تربك عمل الغدة الدرقية

أغذية تحمي من سرطان البروستاتا

دراسة: توتر الحمل يؤدى إلى اضطرابات فى شخصية الأطفال

الرئيس نيوز

بعد الاتفاق مع أمريكا والأكراد.. تركيا تكرس احتلالها للشمال السوري

تراجع جديد لسعر الدولار فى 11 بنكا.. اليوم

الحكومة الانتقالية في السودان تؤدي اليمين الدستورية

السيسى يطلع على آخر التطورات الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية

منوعات

نصف لتر بيرة بـ61200 يورو في أحد فنادق مانشستر

تعرف على الأطعمة التي تسبب رائحة جسم كريهة

الفودكا علاج لأحد أكثر الأمراض انتشارا

دراسة تكشف مخاطر البطاطس المقلية والوجبات السريعة

كشكول

رئيس الإسماعيلية الأزهرية يتابع التدريب على منهج الثاني الابتدائي

بدء التقدم للتعاقدات المؤقتة لمعلمي ببنى سويف

تعليم مطروح تعلن موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لتخصص فني بترول

اختناق 20 طفلًا فى حمام سباحة بمصر القديمة

إسلام سياسي

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين

الشرطة العراقية: سقوط جرحى بانفجارعبوة ناسفة وسط بغداد

الجيش الوطني الليبي: تدمير آليات لميليشا الوفاق في طرابلس


زيت وسكر

تفاصيل قرض الـ 10 أشهر من بنك ناصر لسداد المصروفات الدراسية

تصويب أوضاع العاملين الداخلين بصورة شرعية ولديهم مشاكل بالإقامات في لبنان

وزيرة الصحة: فحص 76 ألفاً و716 وافداً من غير المصريين بـ”100 مليون صحة”

صناع الخير: بروتوكول مع “المستشفيات التعليمية” لإطلاق حملة لزرع القرنية مجانا

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
مجتمع يحارب الانتحار
ماجد حبته
شهيد الـ«Cialis» والمخدرات!
د. منى حلمى
الأشياء المشتركة بين ممارسة «الكتابة» وممارسة «الحب»
بسنت حسن
سقوط الاتحاد السوفيتي
المزيد

الثقافة

"رسائل بنت عز".. جديد أماني عز الدين عن "داري الزيات"

الليلة.. أعمال شباب مركز تنمية المواهب فى معرض فنى بالأوبرا

غدًا.. "سيرة القسوة والغياب" على طاولة نادي القصة

الأربعاء.. افتتاح معرض "طباعة الخط العربى" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك