"رسائل بنت عز".. جديد أماني عز الدين عن "داري الزيات"

صدر حديثًا عن داري الزيات وصلة كتاب "رسائل بنت عز" للكاتبة أماني عز الدين.



وصدرت عز الدين كتابها بقولها" بعض الكلمات تقال لنا، وتترك على أرواحنا عظيم الأثر، اكتبوا أجمل ما قيل لكم ولا تنسوه".



وقالت أماني عز الدين عن كتابها، إن "الرسائل هي أول عمل ورقي يصدر لي تحت رعاية التوأمة دار الزيات للطباعة والنشر والتوزيع، بالتعاون مع دار صلة للطباعة والنشر والتوزيع".



وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور":"رسائلي لم تكن كنمط الرسائل التي يتداولها الأشحاص، ولكنها كانت رسائل إلي الطيبين في حياتي، أولئك الذين لازالت ذكراهم، وأن بدت باهتة تشعرني بالإمتنان".