بومبيو: محادثات السلام في أفغانستان وصلت إلى طريق مسدود

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن المحادثات الرامية لإحلال السلام في أفغانستان وصلت إلى طريق مسدود، وإن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على حركة طالبان، ودعم القوات الأفغانية عسكريًا إلى أن تفي طالبان بالتزاماتها.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس السبت، على نحو مفاجئ، أنه ألغى محادثات السلام مع "كبار زعماء" طالبان، في المجمع الرئاسي بكامب ديفيد، بولاية ماريلاند، بعدما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابول الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 آخرين.



وقال "بومبيو" في تصريحات إعلامية، إن الولايات المتحدة استدعت مبعوثها الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى واشنطن لبحث الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا، وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات الأفغانية قد وصلت إلى طريق مسدود، قال بومبيو "في الوقت الحالي نعم".



ويجري دبلوماسيون أمريكيون محادثات مع ممثلين لحركة طالبان منذ شهور؛ بهدف التوصل لخطة تهدف لسحب الآلاف من القوات الأمريكية، مقابل ضمانات أمنية من طالبان.



لكن "بومبيو" أكد أن بلاده لن تقلص الدعم العسكري للقوات الأفغانية، إلا إذا اتخذت طالبان الخطوات اللازمة؛ لإبداء جديتها إزاء السلام.



وقال في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) التليفزيونية الأمريكية، "إذا لم تلتزم طالبان، وإذا لم ينفذوا الالتزامات التي قدموها لنا الآن على مدى أسابيع، وفي بعض الحالات على مدى شهور، فلن يقلص الرئيس الضغط، ولن نقلص دعمنا لقوات الأمن الأفغانية، التي تقاتل بكل قوة هناك في أفغانستان".