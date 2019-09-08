إثيوبيا تتعادل مع ليسوتو وتصعد للمرحلة الثانية بتصفيات كأس العالم

صعد منتخب إثيوبيا للمرحلة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر عام 2022، بعدما اقتنص تعادلا إيجابيا بطعم الفوز 1 1 من مضيفه منتخب ليسوتو في إياب المرحلة الأولى للتصفيات اليوم الأحد.



وتقام التصفيات الأفريقية على ثلاث مراحل، حيث تجرى المرحلة الأولى بمشاركة 28 منتخبا، يصعد منهم 14 منتخبا للمرحلة الثانية، لينضموا إلى المنتخبات الـ26 الأعلى في التصنيف الدولي الذين تم إعفائهم من خوض المرحلة الأولى، ليكونوا 40 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدرو تلك المجموعات للمرحلة النهائية، حيث سيتم تقسيمهم إلى مستويين وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهري، على أن تلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف في مباراتي ذهاب وعودة.



وحجز المنتخب الإثيوبي بطاقة التأهل لدور المجموعات في التصفيات، بعدما تفوق في فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها وفقا للوائح التصفيات، حال تعادل المنتخبين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



وكان المنتخبان تعادلا بدون أهداف في مباراة الذهاب، التي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي.



وتقدم المنتخب الإثيوبي في الدقيقة 51 بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز نكاو ليروثولي لاعب منتخب ليسوتو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض سريعا بهدف حمل توقيع تسيبو سيتوروماني في الدقيقة 56.