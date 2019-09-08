"خريجي الأزهر": المجتمعات لا تبني بالكراهية بل بالعمل ونشر قيم المحبة والسلام

أكد الدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر الشريف، أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المجتمعات لا تبنى بالكراهية والعنف والإرهاب، ولكن بالعمل وإعلاء قيم الوسطية والاعتدال وهذه أمانه في رقاب الجميع.

وقال نصير - في كلمته خلال إطلاق مبادرة (أوطان بلا إرهاب) برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر - إن مصطلح (أوطان بلا إرهاب) معنى مترادف لمفهوم الإسلام الصحيح، مشيرا إلى أن الإسلام هو دين الإعمار والمحبة والسلام.. مشيرا إلى أنه يجب على أبناء الأزهر الشريف أن يمثلوه خير تمثيل، ويكونوا سفراء له في كافة المواقع، وأن يعملوا على إيصال رسالة الإسلام الصحيح، والذي يؤكد على قيمة العمل.

وأوضح أن للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر دورا كبيرا في دعم صوت الاعتدال متمثلا في نشر منهج الأزهر الشريف، والتواصل مع أبنائها الخريجين عقب العودة لبلادهم، فضلا عن الإصدارات المختلفة التي تخدم منهج الأزهر الشريف ويتم ترجمتها بعدة لغات.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الأزهر استقبل منذ 1500عام الطلاب الوافدين من كافة بقاع العالم، وتوافد على هذا الصرح العظيم أكثر من 700 طالب من دول شتى، ومع توالي الأزمان والقرون ازدادت ثقة آباء وأمهات طلاب المسلمين على حماية ورعاية الأزهر لعقول أبنائهم، وهو دلالة على صحة المنهج وسلامة الفكر وإلا لما تحملوا غربة أبنائهم عن أحضانهم وأوطانهم للوفود لتلقى العلم في رحاب الأزهر.

وأضاف أن الطلاب الوافدين تربوا على منهج سديد قويم، وجمعوا الطلاب بين الإسلام قولا وعملا وكانوا خير قاداتها، فتربوا في هذه المؤسسة الآمنة على الجمع بين العقل والنقل وأصول الاستنباط وفهم النصوص بشكل متكامل وفهم النصوص المتعددة.

وأشار إلى أن الطلاب تعلموا أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) حينما هاجر للمدينة كانت تضم أطيافا مختلفة من المسيحيين واليهود والوثنيين، ومع ذلك صنع وثيقة المدينة التي تصلح للعالم كله، حيث لم تبلغ الأمم المتحدة معشار ما وثقه النبي من حقوق المواطنة وواجباتها.