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الحكومة السودانية الانتقالية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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يؤدي وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، اليمين الدستورية، اليوم الأحد، أمام رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

ويعقد المجلس السيادي ومجلس الوزراء، برئاسة عبدالله حمدوك، اجتماعا مشتركا عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة.

ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

كان حمدوك شدد في خطابه على أن أولوياتها إيقاف الحرب وبناء السلام، مشيدًا بجهود قادة حركات الكفاح المسلح، ومهنئا الجبهة الثورية بتوحدها في مؤتمر جوبا.

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