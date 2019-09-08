الليلة.. أعمال شباب مركز تنمية المواهب فى معرض فنى بالأوبرا

يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، فى السابعة مساء اليوم الأحد، معرض نتاج طلاب فصل الرسم التابع لمركز تنمية المواهب من البراعم الفنية المتميزة، بقاعة صلاح طاهر، وذلك فى إطار حرص الأوبرا على تنمية المواهب الفنية المختلفة وإتاحة الفرصة لعرض إبداعاتهم.



ويستضيف المعرض أعمال 3 من الشباب ذوى الإعاقة البصرية وهم الفنانين: أحمد ناجى، مينا منصور ومحمد العشرى، الذين لم تمنعهم إعاقتهم عن التعبير عما يجول بخاطرهم ووجدانهم من خلال رسم لوحات فنية معبرة.



ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجارى.