محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي المتطور بمدينة بورفؤاد

أكد محافظ بورسعيد، ضرورة سرعة تقديم الخدمة وتقديم التسهيلات للمواطنين في المركز التكنولوجي المتطور بمدينة (بور فؤاد).

جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل في المركز التكنولوجي المتطور في مدينة (بور فؤاد)، اليوم الأحد، يرافقه محمد عبده رئيس المدينة.

وحرص خلال جولته على التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى من خلال تجربة جهاز (نداء الأرقام الآلي) والشاشة الخاصة بتوضيح الخدمات والمستندات المطلوبة من المواطنين والاستعلام من خلالها.. مشيدا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات في المركز.

كما تفقد المحافظ مستشفى (الحياة) في بورفؤاد، وتابع سير العمل به.. وأشاد بمستوى التطوير في المستشفى، والذي يمثل إضافة لمنظومة التأمين الصحي في مدينة بورفؤاد.

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة الانتهاء من إنجاز جميع الأعمال - خلال الفترة القادمة - ليتم تشغيل المستشفى على أعلى درجة من الكفاءة.. موجها بضرورة التعاون بين جميع الأجهزة المعنية من أجل تقديم خدمة ورعاية صحية مميزة للمواطنين وعلى أعلى درجة من الكفاءة.

