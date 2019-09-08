اليمن وجنوب أفريقيا يبحثان تطورات الأوضاع

بحث وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية اليمني منصور بجاش، اليوم الأحد، مع سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى اليمن كوسبرت ثمبا خبوشي، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود الحكومة اليمنية ومساعيها الرامية للتوصل إلى حل سلمي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن بجاش ناقش مع سفير جنوب أفريقيا موقف الحكومة اليمنية من قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالتمديد لما يسمى بفريق الخبراء البارزين، موضحًا أن الحكومة اليمنية ما زالت على موقفها الرافض لتسيس ملف حقوق الإنسان باليمن، منتقدًا التقرير الذي أصدره ما يسمى بفريق الخبراء والذي خرج عن قواعد الموضوعية والنزاهة..مجددًا تأكيد التزام الحكومة اليمنية بالقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

من جانبه أكد سفير جمهورية جنوب أفريقيا، دعم بلاده لوحدة وامن واستقرار اليمن واستقراره، مبديًا تفهم حكومة بلاده لموقف الحكومة اليمنية أزاء ملف حقوق الإنسان، ومشيدا بالجهود التي تبذلها اليمن للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.

