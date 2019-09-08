غدًا.. "سيرة القسوة والغياب" على طاولة نادي القصة

يقيم نادى القصة بوسط البلد، في السابعة مساء غد الإثنين، ندوة لمناقشة رواية "سيرة القسوة والغياب" للكاتب محمود فهمي، والصادرة عن دار الرواق للنشر والتوزيع.



ويناقش الرواية كل من الدكتورة عفاف عبدالمعطى والدكتور رضا عطية، ويدير الندوة القاص حسن الجوخ.



ومن أجواء الرواية: بعيدًا عن العنف والقسوة ظن أن عالمه القديم قد غادره، لكنه عاد إليه كاملًا عندما جاءه خبر موت أبيه، خبر لم يعنِ له سوى التأكيد الأخير لغيابه الحاضر منذ البداية. بأية روح سيعود، هل ستعرفه الطرقات التي طالما حفظت خطواته؟ هل سيتذكره بشر سكنته ملامحهم؟ هل سيعود أم سيواصل غيابه الطويل، بعيدًا عن شوارع الخوف والحنين؟