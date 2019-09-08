مساعد مورينيو: ريال مدريد لم يكن جادًا فى مفاوضاته مع بوجبا

أكد إيلاديو باراميس، المساعد السابق للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والمدير الفني الأسبق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، لم يكن جادًا في مفاوضاته لضم النجم الفرنسي بول بوجبا في الميركاتو الصيفي المنتهي.



وفشل العملاق الإسباني في محاولاته الحثيثة لإقناع نادي مانشستر يونايتد ببيع لاعب خط الوسط الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية، والتي كانت قد انتهت في إسبانيا خلال منتصف هذه الليلة.



وكان بوجبا قد أعلن عن رغبته بخوض تحدٍ جديد في حزيران يونيو الماضي، لكن فريق الشياطين الحمر رفض التخلي عنه إلا في حال تلبية مطالبه المالية التي وصلت إلى 150 مليون يورو.



وتحدث إيلاديو باراميس في تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية قائلًا: "ريال مدريد لم يتعامل في مفاوضاته مع مانشستر يونايتد بشأن ضم بول بوجبا بجدية، والحقيقة ستظهر يومًا ما، فلم يكن هناك جدية من ريال مدريد".



وأضاف: "في ريال مدريد تماطلوا بشأن ضم بول بوجبا لأنهم يعلمون أن شرائه سيجلب المزيد من المشاكل داخل غرفة خلع الملابس، فلم يظهر اللوس بلانكوس اهتمامًا حقيقيًا لضمه هذا الصيف، فكل ما فعله الريال ترك الشائعات تزداد من أجل إرضاء مشجعيهم".