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عالم

رئيس وزراء اليونان يدعو تركيا للامتناع عن تهديد أوروبا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:02 م
كيرياكوس ميتسوتاكيس،
كيرياكوس ميتسوتاكيس،
أ ش أ
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دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، تركيا إلى عدم محاولة تهديد اليونان أو أوروبا، في إطار مساعيها للحصول على دعم لخطة لإعادة توطين اللاجئين في شمال سوريا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني - في مؤتمر صحفي في مدينة سالونيك بشمال اليونان، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - "إنه يجب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يفهم أنه لا يجوز له تهديد اليونان وأوروبا من أجل الحصول على مزيد من الموارد للتعامل مع (قضية) اللاجئين".
وأضاف ميتسوتاكيس أن أوروبا قدمت الكثير من المال، 6 مليارات يورو في الأعوام القليلة الماضية، ضمن إطار عمل اتفاق بين أوروبا وتركيا كان مفيدا للطرفين.
وقال ميتسوتاكيس "إنه لا يمكنه استبعاد نقاش مع تركيا يقوم على حسن النوايا على مستوى أوروبي، بشأن كيفية تمديد المزايا المالية للاتفاق المبرم في عام 2016، لكنه أضاف أن ذلك لن يحدث ما دامت اليونان تواجه "تهديدات" وسلوكا "تنمريا" من طرف أنقرة".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الخميس الماضي، أن بلاده تعتزم إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا، وأنه قد يعيد فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا، ما لم يحصل على دعم دولي ملائم للخطة.

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