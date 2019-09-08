الأرجنتين تكتسح بولندا في مونديال السلة

واصل منتخب الأرجنتين لكرة السلة انطلاقته الرائعة في بطولة العالم، المقامة حاليا بالصين، بفوزه الكبير 9165 على بولندا اليوم الأحد، في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.



وبهذا الفوز انفرد المنتخب الأرجنتيني بصدارة المجموعة الأولى رافعا رصيده إلى عشر نقاط، مقابل 9 نقاط لمنتخب بولندا صاحب المركز الثاني.



وفي مباراة أخرى، فاز المنتخب الروسي، ضمن المجموعة التاسعة في إطار تحديد المراكز من الـ17 إلى الـ32 للمونديال.



وتغلب المنتخب الإيطالي على نظيره بورتوريكو 94-89، بعد احتكام الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي حسمه الإيطاليون لصالحهم بنتيجة 11-6.



