مانشيتي: نريد أن نبقى دائمًا بين الخمسة الكبار

تواجد المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيتي المدير الفني الوطني لمنتخب إيطاليا في المؤتمر الصحفي الخاص قبل مباراة الاتزوري ضد فنلندا مساء اليوم الأحد ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية عام 2020.



وتحدث روبيرتو مانشيني عن التطورات التي تحدث داخل منتخب إيطاليا منذ توليه المهمة وهدفه الرئيسي الذي يسعى للوصول إليه قبل بطولة يورو 2020 الصيف القادم.



وقال مانشيني أنه يدخل كل مباراة من أجل الفوز فقط، لأنه يسعى إلى تطوير مركز المنتخب الإيطالي بين منتخبات أوروبا والوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في تصنيف الاتحاد الأوروبي والدولي.



وصرح روبيرتو مانشيني قائلًا:” نعم علينا دائمًا المحاولة ودخول المباريات من أجل الفوز فقط، الانتصارات تحسن تصنيفنا بين المنتخبات، نريد أن نبقى دائمًا بين الخمسة الكبار”.



وتابع روبيرتو مانشسني تصريحاته قائلًا:” اليوم ربما نجد الكثير من التغييرات على التشكيلة الأساسية، 5 تغييرات ربما عن التي لعبت ضد أرمينيا، علينا استغلال المواهب أيضًا”.



وحقق منتخب إيطاليا الفوز على أرمينيا مساء يوم الخميس الماضي، ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 15 بعد تحقيقه الفوز الخامس من خامس مباراة لعبها في المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم أوروبا.