الكرملين: التوقعات الإيجابية لتسوية القضايا الروسية اليابانية العالقة لم تتحقق

قال المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف، اليوم الأحد، إنه لا يمكن حل القضايا الروسية-اليابانية العالقة إلا على أساس الثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن التوقعات الإيجابية لتسويتها لم تصبح حقائق ملموسة بعد على أرض الواقع.

وأضاف بيسكوف -فى تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه "بوجود تلك التوقعات الإيجابية يمكن التوصل إلى حلول لتلك القضايا الحيوية على أساس الثقة المتبادلة.وبشكل عام تسير الأمور بشكل جيد فى مجالات التعاون ولكننا نأسف لعدم التوصل لحل لعدد من المشكلات الهامة".

وإتفق البلدان فى نوفمبر الماضى على تسريع وتيرة مفاوضات السلام بعد توقفها لمدة طويلة من الزمن والتى لم تفضى حتى الآن إلى تقدم ملحوظ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما عقد الطرفان العديد من المباحثات بصيغة 2+2 على مستوى وزراء الشئون الخارجية والدفاع لكل منهما بالإضافة إلى لقاءات الرئيس الروسى ورئيس الوزراء اليابانى والتى تناولت قضية جزر الكوريل المتنازع عليها والمعروفة روسيًا بـ"كوريل الجنوبية" ويابانيًا بـ"الأراضى الشمالية".