جريزمان يُوضح سبب إضاعته لركلة جزاء ضد ألبانيا

أزاح أنطوان جريزمان، لاعب منتخب فرنسا، الستار عن سبب إضاعته لركلة جزاء أمام المنتخب الألباني، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء أمس السبت، ضمن تصفيات يورو 2020.



ففي الشوط الأول من المباراة، حصل الديوك على ركلة جزاء، إلا أن "جريزمان" سددها بقوة في العارضة؛ ليفرط في فرصة هدف مؤكد، بعد مرور 36 دقيقة، وبذلك أهدر اللاعب أول ركلة جزاء له بقميص منتخب فرنسا، بعد 7 محاولات ناجحة.



وعندما تم سؤال "جريزمان" بعد المباراة عن ركلة الجزاء التي أضاعها، صرح وقال: "لا أعلم ماذا حدث، كما قلت سابقًا، وربما يرجع سبب إهداري لضربة الجزاء إلى أن زوجتي لم تشاهد اللقاء (يضحك)".



وعن اللقاء الذي انتصار فيه المنتخب الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف، قال جريزمان: "لقد افتقدنا لعدد من اللاعبين المهمين على أرض الملعب وفي غرفة خلع الملابس، ولكن البدلاء قدموا أداءً جيدًا".



وقفز المنتخب الفرنسي لصدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخبي تركيا وأيسلندا، بينما تجمد رصيد ألبانيا عند 6 نقاط في المركز الرابع.