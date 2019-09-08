بوسكيتس: سيبقى سيرجيو راموس واحدًا من أفضل اللاعبين فى العالم

يستضيف منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، نظيره جزر فارو ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة السادسة تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.



وتحدث الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا عن المباراة وحالة معسكر المنتخب واللاعبين وهدف اللاروخا قبل الصيف القادم وبداية يورو 2020.



وتطرق سيرجيو بوسكيتس أيضًا للحديث عن قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد سيرجيو راموس، والشخصية التي يتحلى بها المدافع الإسباني والطريقة التي يلعب بها أيضًا.



ووصف سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط وارتكاز برشلونة الطريقة التي يلعب بها زميله في المنتخب سيرجيو راموس بالشرسة سواء مع إسبانيا أو ناديه ريال مدريد.



وصرح سيرجيو بوسكيتس قائلًا: "راموس شخص يلعب بشراسة سواء كان ذلك مع منتخب إسبانيا أو ريال مدريد، دائمًا يعجبني الحماس الذي يقدمه".



وتابع بوسكيتس حديثه قائلًا: "لقد كان وسيبقى سيرجيو راموس واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، إنه لشرف كبير لنا اللعب معه".