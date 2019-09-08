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شاهد.. مهرجان مصارعة بين جواميس الماء في فيتنام

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:11 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، من تجمع آلاف الناس في مدينة دونسون الساحلية شمالي فيتنامن لحضور مهرجان مصارعة جواميس الماء السنوي، في تقليد يعود إلى مئات السنين.

ويقضي الأهالي أشهرا طويلة لتدريب الجواميس ليوم المنافسة، ووفق التقاليد فإن الجاموس المنتصر يكون أضحية للتبرك بها إلى "إله الماء"، مقابل طقس جيد وازدهار للبلاد، وفق المعتقدات السائدة في فيتنام.

ولكن خلال السنوات الأخيرة، فإن الجاموس يذبح بعد نهاية الاحتفال، ثم يباع باعتبار أن لحمه يعد وصفة للصحة الجيدة، ويتراوح الكيلوغرام الواحد بين 44 و132 دولارا، ويتوقف السعر على الدور الذي بلغه الجاموس من التصفيات.

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