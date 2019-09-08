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مصر

السيسي يهنئ "البرهان" بالعام الهجري

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:10 م
جريدة الدستور
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أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وذكر مجلس السيادة، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي عبر في برقيته عن خالص تحياته وأطيب أمنياته، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على جميع شعوب أمتنا الإسلامية بالمزيد من رحمته وبركاته.

وقال السيسي، في برقيته، إن "هجرة المصطفى وصحابته الكرام في فجر الدعوة الإسلامية، هي قيمة كبيرة ومثال عظيم لاستلهام قيم الاستجابة للأوامر الإلهية، وتكاتف الجهود والعمل الجماعي، والبحث عن سبل جديدة لتحقيق الإنجازات العظيمة".

وتمنى السيسي لمجلس السيادة وللشعب السوداني الشقيق عامًا هجريًا مباركًا يحمل المزيد من السعادة والرفاهية، وأن تتحقق فيه الأمنيات للشعبين الشقيقين، ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية.

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