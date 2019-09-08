الجمعة.. الشاعر خلف جابر في ضيافة نادي أدب ببا

استكمالًا لبرنامج "خبرات ولاد بلدنا"، يستضيف نادي أدب ببا ببني سويف، الشاعر والكاتب الصحفي خلف جابر، في حوار يتحدث عن تجربته الإبداعية، ويعقبه أمسية شعرية، يديرها الشاعر أحمد شعبان، بمكتبة قصر ثقافة ببا، في السابعة مساء الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري.



يُذكر أن خلف جابر، شاعر عامية، صدر له ديوانان "عجلة خشب" عن دار العلوم، و"أربعاء أيوب" عن دار دون، وفاز بديوانه "عجلة خشب" بالقائمة القصيرة لجائزة ساويرس، كما كتب عددًا من الأغاني لفناني الـ"الأندر جراوند".



وكتب "جابر" بروفايل بعنوان "قراءة في جورنال نجيب محفوظ"، ضمن سلسلة حلقات بعنوان "ألف سيرة وسيرة" لموقع "كتاب صوتي"، وتضمن لمحات من سيرة نجيب محفوظ، معتمدًا على الجانب الإنساني في حياة أديب نوبل، من ميلاده وحتى وفاته 30 أغسطس 2006.