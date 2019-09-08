مرصد الكهرباء: 16 ألفًا و300 ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الأحد، 16 ألفًا و300 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم، أمس السبت، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وتوقع المرصد، في نشرته اليوم، أن يبلغ الحمل الأقصى 29 ألفا و900 ميجاوات مقابل نفس الحمل أمس السبت، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و900 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأحد باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و35 دقيقة عصرًا، وكان قد ظهر أمس السبت باللون الأخضر طوال اليوم.



يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.