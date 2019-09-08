تكريم هبة عبدالغني عن "لمس أكتاف"

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان الفنانة هبة عبدالغني، مساء أمس السبت، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2019 بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير.



وتم تكريم "هبة" عن أدائها المميز في تقديمها شخصية "نيفين"، خلال السياق الدرامي لمسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا باهرًا.



يأتي تكريم "هبة" وغيرها من نجوم الفن لدورهم الفعال والمهم في تشكيل وعي الشعب المصري بما يقدموه من أعمال مؤثرة، وقد تم تقييم مسلسلات رمضان هذا العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد هي التي منحتهم الجوائز والتكريمات باشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان انطلاقًا من دوره فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طوائف المجتمع.



يشار إلى أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، إيمان العاصى، حنات مطاع، وهبة عبد الغني، محمد عز،شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.



على جانب آخر، تنتظر "هبة" عرض مسلسل "حشمت في البيت الأبيض" خلال الفترة المقبلة، عبر المنصات الإلكترونية، والقنوات الفضائية.



وتجسد "هبة" خلال أحداثه شخصية زوجة حشمت الشخصية التي يجسدها النجم بيومي فؤاد وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية خاصة أن أحداث المسلسل تدور في قالب كوميدي خفيف.



"حشمت في البيت الأبيض" هو عبارة عن عمل كوميدي من نوعية الميني دراما والتي تتكون من 13 حلقة، ومن المقرر تقديم أكثر من جزء منه، كل جزء يتكون من 13 إلى 15 حلقة.



ويؤدي البطولة بيومي فؤاد، هبة عبد الغني، إنعام سالوسة، إسلام جمال، رانيا ملاح، وأسماء جلال، هنا زهران، تأليف ورشة يشرف عليها المؤلف محمد الشواف مسئول تطوير المحتوى بالشركة المنتجة، وإخراج مصطفى فكري.