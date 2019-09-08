"بحوث الصحراء": الصوب الزراعية هدفها توفير الغذاء للمصريين بجودة عالية

قال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن مشروع زراعة 100 ألف فدان بالصوب الزراعية يهدف إلى توفير الغذاء للمصريين بجودة عالية.



وأضاف "مصيلحي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن المركز لديه محطات بحثية منتشرة بجميع صحاري مصر، موضحًا أن المركز لديه 11 محطة للبحوث، لافتًا إلى أن هناك علاقة قوية قديمة بين البحث العلمي متمثل في مركز بحوث الصحراء والقوات المسلحة.



وأشار "مصيلحي"، إلى أنه تم الانتهاء من وضع دراسة كاملة لـ 12.5 ألف فدان في منطقة أبو سلطان خلال شهر رمضان، موضحًا أنه تم دراسة أيضًا 3 أفدنة في العاشر من رمضان، و16.5 ألف فدان بمنطقة اللاهون بالفيوم، و10 آلاف فدان بقاعدة محمد نجيب، و62 ألف فدان في مشروع المنيا بني سويف.