الثلاثاء.. تخريج دفعة من الدبلومة المهنية لمواجهة المخدرات

تقيم وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء المقبل، حفلًا لتخريج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتتولى وزيرة التضامن تسليم شهادات التخرج للخرجين.



وستفتتح الوزارة، مقر دائم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة هدفه توعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات بجانب الرد على استفساراتهم حول خطورة مشكلة الإدمان وتقديم المشورة لهم من خلال متخصصين.



وسيحضر اللقاء أيضًا كل من محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الأداب، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.