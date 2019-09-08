"الانتقالي الجنوبي" يرحب بالبيان السعودي الإماراتي بشأن اليمن

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، بالبيان السعودي الإماراتي المشترك بشأن الأوضاع في جنوب اليمن، لافتًا إلى أن هذا البيان يعكس حرص البلدين على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة.



وأكد المجلس الانتقالي، أن الحوار والسلام هو المسار الذي طالب به منذ اليوم الأول للوصول إلى حلول عادلة لكافة الملفات والقضايا العالقة بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.



وفي وقت سابق، أعربت المملكة العربية السعودية والإمارات عن ترحيبهما باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، وشددا على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية ونبذ الفرقة والانقسام، لما يمثله ذلك من خطوة رئيسية وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية: "عدن، أبين، شبوة".



وأكدت المملكة والإمارات في بيان مشترك، اليوم الأحد، أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف "المملكة والإمارات" والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة، لمراقبة وقف الأعمال والنشاطات العسكرية.



وشددت الدولتان على استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الجماعة الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن، كما أكد البيان المشترك استمرار حكومتا البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.