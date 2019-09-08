"الصحة": تكنولوجيا المعلومات كشفت عن 4 أمراض الأكثر انتشارًا في مصر

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لنظم المعلومات، إن دور تكنولوجيا المعلومات كبير للغاية في جميع المجالات وليس مقتصرًا على قطاع الصحة فقط كما يعتقد البعض.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري"، عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، اليوم الأحد، أن استخدام التكنولوجيا يسهل تقديم الخدمات للمواطنين في خطوة واحدة، كما أنها توفر قاعدة البيانات الدقيقة لمتخذي القرار.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة لنظم المعلومات، أن استخدام التكنولوجيا سهّل على الوزارة فحص 70 مليون مواطن من خلال حملة "100 مليون صحة"، كما أنه من خلالها استطاعت الوزارة الكشف على 4 أمراض الأكثر انتشارًا في مصر.

