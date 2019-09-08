بدء فعاليات حملة التحصين ضد مرض طاعون الأغنام في الفيوم

بدأت مديرية الطب البيطري في الفيوم، اليوم الأحد، تنفيذ فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2019 للتحصين ضد مرض "طاعون المجترات" الصغيرة والترقيم والتسجيل، والتي تستمر لمدة شهر بجميع محافظات الجمهورية.



وكشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أن آفة المجترات الصغيرة المعروفة أيضًا باسم "طاعون الأغنام والماعز" مرض حيواني شديد العدوى يصيب المجترات الصغيرة، ويمكن للفيروس بمجرد دخوله أن يصيب ما يصل إلى 90 في المائة من حيوانات القطيع، ويقتل المرض في أي مكان ما يتراوح بين 30 و70 في المائة من الحيوانات المصابة، ولا تنتقل عدوى فيروس آفة المجترات الصغيرة إلى الإنسان.



من جانبه، أكد محافظ الفيوم أهمية مشاركة المربين وأصحاب رؤوس الماشية في أعمال التحصين والترقيم والتسجيل، للحفاظ على رؤوس الماشية التي يمتلكونها ووقايتها من الأمراض، مشيرًا إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية لتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين حتى تؤدى أعمالها على أكمل وجه.



كما تم تكليف مديرية الزراعة من خلال مسئولي الإرشاد الزراعي ورؤساء الجمعيات الزراعية ومهندسي مركز بحوث الإنتاج الحيواني بتوعية الفلاحين بأهمية تحصين ماشيتهم، بالإضافة إلى دور مشايخ الأوقاف في القرى والنجوع في توجيه المواطنين وتوعيتهم بضرورة التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، ودور رؤساء النقاط الشرطية وعمداء البلاد في مساعدة فرق التحصين على أداء مهام عملها وتحرير المحاضر القانونية لمن يمتنع عن التحصين طبقًا للقانون رقم 13 لسنة 2014.



بدوره، أوضح محمد عقل مدير المديرية، أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية في مختلف أنحاء المحافظة وعددها 92 وحدة، وأن أعمال التحصين والترقيم والتسجيل تبدأ يوميًا في الثامنة والنصف صباحًا، وتستمر حتى الثالثة عصرًا طوال الشهر المقرر للحملة عدا أيام الجمعة.



واكتشفت آفة المجترات الصغيرة لأول مرة في عام 1942 في كوت ديفوار، وانتشر المرض بعد ذلك إلى أنحاء شاسعة من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.