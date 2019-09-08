تعرف على أسعار الطوب اليوم

قال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء بالغرف التجارية، إن أسعار الطوب شهدت استقرارًا في الأسواق، اليوم الأحد.



أوضح "الزيني" في تصريحات لـ"الدستور" أن سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا بلغ نحو 630 جنيهًا للألف طوبة.



وسجل الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا نحو 550 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترًا نحو 495 جنيهًا للألف طوبة.



وسجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 495 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 918 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترًا 839 جنيهًا.